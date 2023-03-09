Проверенный способ из СССР: как вывести жирные пятна с одежды крахмалом и молоком

Наши мамы и бабушки не имели возможности покупать высокоэффективные моющие и чистящие средства. Однако они всегда опрятно выглядели и решали проблемы с загрязнениями подручными дешевыми средствами.

Например, жирные пятна они научились убирать молоком и крахмалом. Сегодня мы предлагаем вспомнить этот старый, проверенный временем рецепт из времен СССР.

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В 50 мл молока разведите 4 столовые ложки картофельного крахмала. Вотрите смесь в пятно и оставьте на ночь, чтобы подсохла.

Затем счистите массу влажной губкой или прямо под проточной водой и постирайте вещь любым способом, который указан на вещи производителем — вручную или в машинке.

Источник: lifehacker.ru