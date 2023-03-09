Какие кроссовки в тренде этой весной и летом: достаем винтажные модели с полок

Если вы не выбросили кроссовки с прошлых сезонов, пожалев обувь из-за хорошего состояния, то настало их время.

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Смело доставайте из кладовок и дальних полок шкафов кроссовки в стиле 70-х и 80-х годов и носите их как самые яркие модники 2023 года. Да-да именно винтаж сейчас на пике популярности.

Самые модные кроссовки в стиле винтаж — максимально аккуратные, на плоской невысокой подошве.

Актуальны также простейшие кеды, как у Волка в мультике «Ну, погоди!»

Противоположный тренд — кроссовки в футуристическом стиле. Вычурные, яркие, кричащих оттенков, с нереальными шнурками и подошвами.

Источник: sterlegrad.ru