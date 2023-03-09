Как очистить ковер от мочи домашних животных: поможет уксус – и запах уйдет

Даже самые послушные и воспитанные кошки и собаки иногда «ошибаются» и гадят на ковры. Хозяйки знают, как трудно потом избавиться от этих пятен.

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Вместо новомодных средств мы предлагаем испытать обычный столовый уксус в этом деле, который не только выведет загрязнение, но и удалит запах.

Конечно, лучше пятно чистить сразу. Промокнуть его салфеткой или нанести наполнитель для кошачьего туалета. Когда влага впитается, удалить гранулы с ковра пылесосом.

Далее развести одну часть уксуса в трех частях воды. Смочить пятно, оставить до полного высыхания. Затем посыпать это место содой и оставить на пару часов. Промыть водой и просушить. Пройтись пылесосом, чтобы убрать остатки соды.

Если запах и пятно не ушли, повторяем процедуру.

Источник: lifehacker.ru