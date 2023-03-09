Доллар упал – валютчики прыгают от счастья: у банкоматов появились толпы

Американский доллар в последнее время уверенно поднимался в цене на торгах Мосбиржи. Многие прогнозировали «американцу» рост и дальше, а кое-кто решил подождать с покупкой иностранной валюты.

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Однако сейчас валютчики подскочили от радости, услышав свежие новости с биржи. Ушлые дельцы побежали к банкоматам обменивать кровные рубли на доллары США.

Дело в том, что американская валюта утром 9 марта упала в цене. Евро к доллару поднимается до 1,0553 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0544 доллара, курс доллара к иене снижается до 136,78 иены со 137,34 иены. А индекс доллара опускается на 0,09%, до 105,56 пункта.

Источник: 1prime.ru.