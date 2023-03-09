Как без вреда для тефлоновой или керамической сковороды удалить нагар: проще не бывает

Несмотря на то, что тефлоновые и керамические сковороды позиционируются как посуда с антипригарным покрытием, пища в них все-таки может пригореть.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Конечно, для этого хозяйка должна постараться, но это случается почти с каждым.
Удалять абразивными средствами эти наслоения нельзя — покрытие повредится и дальше использование посуды будет бессмысленным.
Поэтому стоит воспользоваться простым бытовым лайфхаком. Налейте в сковородку воду. Добавьте моющее средство для посуды и прокипятите этот состав на плите. Далее с легкостью отмойте под краном.
Источник: techinsider.ru.