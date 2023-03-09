Как без вреда для тефлоновой или керамической сковороды удалить нагар: проще не бывает

Как без вреда для тефлоновой или керамической сковороды удалить нагар: проще не бывает

Сковорода. Фото: Global Look Press

Антипригарное покрытие останется в целости и сохранности.

Несмотря на то, что тефлоновые и керамические сковороды позиционируются как посуда с антипригарным покрытием, пища в них все-таки может пригореть.

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Конечно, для этого хозяйка должна постараться, но это случается почти с каждым.

Удалять абразивными средствами эти наслоения нельзя — покрытие повредится и дальше использование посуды будет бессмысленным.

Поэтому стоит воспользоваться простым бытовым лайфхаком. Налейте в сковородку воду. Добавьте моющее средство для посуды и прокипятите этот состав на плите. Далее с легкостью отмойте под краном.

Источник: techinsider.ru.

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