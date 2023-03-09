Два эффективных и дешевых способа очистить ручки на плите: смочил и протер

Аммиак с легкостью справляется с любыми загрязнениями, включая жирные ручки на кухонной плите и любые детали шкафов, дверей и полок. Грязь и жир легко уходят, если вы просто смочите ватный диск в растворе и протрете им поверхности.

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Правда учитывайте, что аммиак имеет резкий запах, работать с ним стоит в перчатках.