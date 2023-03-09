«Приоткрываются запертые прежде двери»: Василиса Володина обрадовала 9 марта всех – шансы возрастают

Вторая половина недели начнется с благоприятных событий. 9 марта астролог Василиса Володина предрекает появление шансов всем людям. Это могут быть самые смелые возможности, главное их не упустить. Прежде закрытые двери в эти сутки приоткрываются.

«Небесная погода дарит шанс попасть в сообщество успешных и авторитетных, даже если ваши результаты объективно пока не дотягивают.

Приглашение на встречу вместо коллеги или лишний билет на спектакль может неожиданно познакомить вас с влиятельным человеком.

Или некто заметит ваш пост об опыте изучения китайского в Китае и предложит работу мечты. Ловите чудесные подарки судьбы и не расплескайте!» - советует Василиса.