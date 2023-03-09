Где в наших квартирах на самом деле больше всего микробов: и это не туалет – вы удивитесь

Про то, что под ободком унитаза живут миллионы микробов многие из нас слышали из рекламы. Хозяйки тщательно следят, чтобы там, да и в других местах туалетной комнаты было чисто. Однако на самом деле рассадниками микробов являются совсем другие места.

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Например, наши зубные щетки. Часто люди меняют их только потому, что они деформировались, потеряли свои физические свойства, забывая, что именно тут любят жить микробы, заявили британские ученые.