Какие российские кремы от 175 рублей признаны эффективными для немолодой кожи: 40-50 лет и старше

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самых эффективных российских кремов против старения. Они изучили отзывы женщин, которые говорили, какие именно средства понравились им больше всего. Кроме того, учли комментарии косметологов.

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Среди отечественных кремов, предназначенных для женщин от 40 до 50 лет они признали самыми эффективными следующие наименования: Kosmoteros Creme (цена – 2400 рублей), Librederm «Коллаген» (1100 рублей) и «Кора Лифтинг» (580 рублей), Natura Siberica (660 рублей), Planeta Organica (315 рублей).

Самым действенными для женщин от 50 лет и старше признаны кремы: Lundenilona (3550 рублей), Librederm «Стволовые клетки винограда» (580 рублей), Mirra «Омоложение» (860 рублей), «Черный Жемчуг» «Лифтинг эффект» (260 рублей), «Сто рецептов красоты» «Лифтинг и питание» (175 рублей).

Источник: markakachestva.ru.