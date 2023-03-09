Названо реально выгодное время для покупки долларов: денежки порадуют – курс ввысь

Сейчас, на фоне колебания доллара во время торгов, многие россияне всерьез задумались о его покупке. Ведь банкноты США то падают вниз, то решительно стремятся ввысь, неудивительно, что кое-кто хочет на этом заработать.

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Впрочем, многие просто по привычке вкладываются в доллары, чтобы сберечь свои средства.

Многих волнует, когда же выгоднее всего приобретать «американца». Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиции» Дмитрий Бабин ответил на этот вопрос.

Он убежден, что для долгосрочных инвестиций нет смысла в принципе следить за курсом доллара.