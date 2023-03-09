Волочкова в одном бикини позировала в кущах: смотрит свысока и ножку тянет

В праздничный день 8 Марта балерина Анастасия Волочкова устроила банные развлечения. Она отправилась в подмосковный комплекс, где не только как следует напарилась, но и провела целую фотосессию.

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В одном бикини Волочкова позировала под открытым небом в сумеречных кущах. Артистка встала на ступеньки, вытянула ножку и посмотрела свысока в камеру. Балерина закаленная для таких «прогулок», поэтому переживать, что ей холодно, явно будет лишним. После фотосессии она отправилась в парную, где от души нахлесталась хвойными вениками.