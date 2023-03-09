Раскрыт наиболее выгодный срок для банковского вклада на сегодня

Многие люди в смутное для экономики время теряются в вопросах финансового сбережения и приумножения. За последний год, например, многие россияне предпочли забрать из банков свои кровно заработанные и спрятать под матрас – мол, целее будут. Однако, так деньги быстро обесцениваются, твердят финансисты. И считают, что по-прежнему вклады остаются наиболее безопасной системой сбережений.

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Независимый финансовый советник Наталья Смирнова раскрыла наиболее выгодный исходя из инфляции срок по вкладу, а также указала, на какую сумму его следует открывать. Речь идет о накоплениях до 1 млн рублей.