Только не все сбережения! Финансист посоветовал, сколько именно денег хранить на банковской карте

Россияне постепенно отвыкают от наличности в кошельке – все больше людей оставляют свои деньги на пластиковой карте, не снимая месяцами. Однако, оставлять все сбережения там лучше не стоит, утверждает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Эксперт дает совет, сколько конкретно средств лучше держать там.

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На карте лучше оставлять сумму, равную недельным расходам на свои обычные нужды. Это, по словам эксперта, убережет человека от спонтанных покупок. Остальное лучше переводить на накопительный счет, так на них будет начисляться процент, как на вкладе.

«На внеплановые траты лучше добавлять средства отдельно в день совершения платежа. Это убережет от эмоциональных покупок и позволит научиться разумной экономии. Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», - объясняет финансист.

По материалам сайта «Прайм»