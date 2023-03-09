«Сейчас время сеять»: астролог Глоба дал свои рекомендации на 9 марта

В период непростой недели 6 – 12 марта все-таки есть достаточно благоприятное время. И это, судя по прогнозу Богдана Глобы, четверг, 9 число. Как сообщил астролог, в эти сутки есть возможность для успеха в работе.

«Четверг дает все шансы на реализацию собственных проектов. Между личным и деловым выбирайте дело – сейчас время сеять. Прислушайтесь к совету более опытных», - рекомендовал Глоба-младший.

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Отметим, что Глоба-младший ранее предупреждал – текущая неделя полна конфликтов. Начавшиеся изменения необратимы, астролог даже сравнил их с движением тектонических плит.