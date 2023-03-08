Секретный прием, который сделает пельмени идеальными: и это не про много мяса, мало теста

Найти людей, которые были бы равнодушны к пельменям, практически невозможно. У каждой хозяйки есть собственные секреты и хитрости приготовления этого блюда.

Ключевой секрет успеха кроется вовсе не в фарше, а в замешивании теста для пельменей. От того, каким оно получится, зависит, будут ваши пельмени идеальными на вкус, или нет.

Муку перед замесом обязательно нужно просеять. Это важный момент! Благодаря этой манипуляции, мука насытится кислородом и станет лучше по органолептике.

Из просеянной муки делают горку с небольшой выемкой, куда вбивают яйцо. Затем вводят масло, соль, сахар. Постепенно замешивают тесто, добавляя воду, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Тесто для пельменей вымешивают 10 минут.

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