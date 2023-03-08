Все в шоке, такое произошло впервые за много месяцев: что случилось с долларом на торгах

Несмотря на то, что многие аналитики предрекают американскому доллару скорый закат, эта валюта демонстрирует, что еще способна на многое.

Так, на торгах в среду доллар достиг максимальных показателей по отношению к валютам других стран.

На азиатской сессии пара доллар США/японская иена торговалась с ростом на 0,5%, на максимуме почти за три месяца 137,79. Пара евро/доллар США снизилась до двухмесячного минимума 1,0528. Британский фунт, шведская и норвежская кроны, китайский юань, а также валюты Австралии и новой Зеландии опустились против доллара США до многомесячных минимумов.

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