Срочно переводите деньги, рубль повалится: названы самые устойчивые валюты – это не доллар

Изображение рубля из рублевых монет

Изображение рубля из рублевых монет. Фото: Global Look Press

Финансисты дали свои рекомендации тем, у кого есть накопления.

Аналитики уже давно предупреждают о серьезных рисках глобального ослабления рубля. Что делать тем, у кого есть накопления? Финансисты советуют хранить деньги не в долларах. 

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рекомендует переводить часть накоплений в альтернативные валюты.

«Сейчас основными вариантами для диверсификации становятся валюты дружественных стран», - уверяет Богдан Зварич.

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Богдан Зварич такими альтернативными валютами считает китайский юань, который будет опираться на рост товарооборота между Россией и Китаем. Присмотреться стоит к гонконгскому доллару и дирхаму ОАЭ.

По материалам 1prime.ru.

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