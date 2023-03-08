Срочно переводите деньги, рубль повалится: названы самые устойчивые валюты – это не доллар

Аналитики уже давно предупреждают о серьезных рисках глобального ослабления рубля. Что делать тем, у кого есть накопления? Финансисты советуют хранить деньги не в долларах.

Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рекомендует переводить часть накоплений в альтернативные валюты.