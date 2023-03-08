Срочно переводите деньги, рубль повалится: названы самые устойчивые валюты – это не доллар

Аналитики уже давно предупреждают о серьезных рисках глобального ослабления рубля. Что делать тем, у кого есть накопления? Финансисты советуют хранить деньги не в долларах.
Главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич рекомендует переводить часть накоплений в альтернативные валюты.
«Сейчас основными вариантами для диверсификации становятся валюты дружественных стран», - уверяет Богдан Зварич.
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Богдан Зварич такими альтернативными валютами считает китайский юань, который будет опираться на рост товарооборота между Россией и Китаем. Присмотреться стоит к гонконгскому доллару и дирхаму ОАЭ.
По материалам 1prime.ru.