Шесть цветущих все лето растений, за которыми легко будет ухаживать самому ленивому садовнику

Стало известно, какими растениями можно украсить огород на даче.

Не только овощные культуры, но декоративные растения приветствуются дачниками. При этом не всем хочется уделять много внимания на уход за капризными цветами. Однако есть те растения, которые отлично подойдут для самых ленивых дачников.

Целозия и калибрахоа отлично подойдут для тех, кто совмещает городскую жизнь и дачные радости.

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В открытый грунт можно высадить настурцию. Эффектно на участке будут смотреться бархатцы, алиссум, вербена и лобелия. Эксперты рекомендуют именно эти растения, так как они отличаются неприхотливостью.

Эти цветы не нуждаются в частом уходе за ними, их нужно время от времени поливать и удалять сорняки. Об этом рассказали belnovosti.by.