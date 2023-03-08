Вводится курортный сбор: власти обяжут платить за каждые сутки нахождения в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург. Фото: Global Look Press 

С первого августа размер платы составит 100 рублей.

Стало известно, что в Санкт-Петербурге будет действовать курортный сбор.

Эксперимент вводится на период с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

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Плата будет взиматься с туристов, проживающих в гостиницах и других местах, предназначенных для размещения гостей. Об этом заявили в moika78.ru.

К слову, подобная практика уже есть в Краснодарском крае. Только в этом регионе сбор меньше в два раза – 50 рублей за сутки.

Напомним, ранее стало известно, какая страна станет доступнее для российских туристов уже в марте.

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