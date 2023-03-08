«Наклеив стикер на смартфон»: появился новый бесконтактный способ оплаты

Стало известно о том, что Газпромбанк выпустит так называемые стикеры для бесконтактной оплаты.
Банк сообщил, что их клиенты со стикерами смогут оплачивать покупки без физической карты. Достаточно будет поднести телефон к терминалу.
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«Наклеив стикер на смартфон, вы сможете оплачивать покупки в одно касание. Он выпускается как дополнительная карта платежной системы «Мир» к основной карте любой платежной системы в пакетах услуг «Газпромбанк. Премиум» и «Универсальный», в том числе и в рамках зарплатных проектов», – отметили в телеграм-канале банка.
Ранее банки «Тинькофф», Альфа-Банк и Сбер тоже заявляли о выпуске стикеров, которые будут являться мини-версией «пластика».
Такое нововведение будет особенно актуальным для владельцев смартфонов Apple. Так как после блокировки системы Apple Pay у владельцев айфонов не появилась достойная ей замена.