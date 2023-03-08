«Наклеив стикер на смартфон»: появился новый бесконтактный способ оплаты

Стало известно о том, что Газпромбанк выпустит так называемые стикеры для бесконтактной оплаты.

Банк сообщил, что их клиенты со стикерами смогут оплачивать покупки без физической карты. Достаточно будет поднести телефон к терминалу.

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