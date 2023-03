«Не всегда про высокий ценник»: совет при выборе презента на 8 Марта от Елены Князевой

Стало известно, что исполнительница Елена Князева считает хорошим подарком на 8 Марта.

Артистка отметила, что цена подарка не всегда играет большую роль. По мнению знаменитости, презент должен дарить эмоции. Тогда получатель точно будет рад.

Елена Князева рассказала, какой подарок сделал для нее любимый человек уже давно. Но она до сих пор хранит карту звездного неба.

«На ней точное расположение звезд, которое было в день нашего знакомства. Это очень необычно. В созвездиях было зашифровано кое-что важное для нас двоих. Над картой была фраза: «On this day we did not even think to keep our eyes on the sky». Она усилила смысловое значение подарка. На каждую звезду были наклеены стразы, они очень красиво мерцали в темноте», – добавила артистка в беседе с vnimanie.pro.