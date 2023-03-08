«Не всегда про высокий ценник»: совет при выборе презента на 8 Марта от Елены Князевой

Стало известно, что исполнительница Елена Князева считает хорошим подарком на 8 Марта.

Артистка отметила, что цена подарка не всегда играет большую роль. По мнению знаменитости, презент должен дарить эмоции. Тогда получатель точно будет рад.

«Я обожаю знаковые, символичные подарки. Это не всегда про высокий ценник, но, однозначно, про эксклюзив и чувства. В такие сюрпризы человек закладывает смыслы, это намного важнее самых дорогих презентов. Один из таких подарков с определенным значением я храню уже долгие годы в красивой рамке», – заявила Князева.

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Елена Князева рассказала, какой подарок сделал для нее любимый человек уже давно. Но она до сих пор хранит карту звездного неба.