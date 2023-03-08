«Чтобы увеличить ягодицы»: фитнес-тренер рассказала, как накачать сочный «орех»

Тина Канделаки на тренировке

Тина Канделаки на тренировке. Фото: Global Look Press 

Эксперт поделилась своим рационом питания, который помог ей изменить фигуру.

Для желающих преобразить ягодицы появился совет от фитнес-тренера.

Сара Джонстон объяснила, как нужно питаться для увеличения ягодичных мышц у женщин. 

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«Продукты, которые я употребляла, чтобы увеличить ягодицы, это куриная грудка, яйца, бурый рис, протеиновые коктейли и авокадо», – рассказала эксперт Сара Джонстон в своих социальных сетях.

Напомним, ранее были названы причины, почему стоит выбрать растворимый кофе вместо молотого.

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