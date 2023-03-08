«Чтобы увеличить ягодицы»: фитнес-тренер рассказала, как накачать сочный «орех»

Для желающих преобразить ягодицы появился совет от фитнес-тренера.
Сара Джонстон объяснила, как нужно питаться для увеличения ягодичных мышц у женщин.
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«Продукты, которые я употребляла, чтобы увеличить ягодицы, это куриная грудка, яйца, бурый рис, протеиновые коктейли и авокадо», – рассказала эксперт Сара Джонстон в своих социальных сетях.
Напомним, ранее были названы причины, почему стоит выбрать растворимый кофе вместо молотого.