«Хороший способ переключится»: психолог рассказала, как можно зарядиться от отдыха и меньше уставать

Отдых

Отдых. Фото: Global Look Press 

Эксперт отметила, какие занятия не пойдут для расслабления.

Клинический психолог и гештальт-терапевт Евгения Пименова объяснила, почему люди устают и долго не могут восстановиться.

Оказалось, настоящий отдых не должен быть перегружен физической, эмоциональной и интеллектуальной деятельностью.

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«Пойти на шумную вечеринку – это не отдых. Тренировка в спортзале – это не отдых. Слушать лекции – прекрасно, но это тоже не отдых. Каждая из этих видов деятельности сопряжена с активной работой нервной системы», – отметила эксперт.

«Это хороший способ переключится, отвлечься, получить удовольствие и эмоции, но не отдых», – добавила психолог в беседе с vnimanie.pro.

Эксперт рекомендовала для полного расслабления просто полежать или посидеть в тишине. Также психолог советует почитать «легкую» книгу или в спокойном темпе пройтись по улице. Стоит уделять этим занятиям от 10 до 30 минут между сложными задачами. 

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