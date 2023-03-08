«Хороший способ переключится»: психолог рассказала, как можно зарядиться от отдыха и меньше уставать

Клинический психолог и гештальт-терапевт Евгения Пименова объяснила, почему люди устают и долго не могут восстановиться.

Оказалось, настоящий отдых не должен быть перегружен физической, эмоциональной и интеллектуальной деятельностью.

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