«К концу первого квартала 2023 года»: популярный производитель бытовой химии собирается покинуть российский рынок

Стало известно, какой производитель бытовой химии покидает отечественный рынок.
Оказалось, Henkel собирается уходить из России. К слову, Henkel отвечает за поставки продукции Persil, «Пемолюкс» и «Пемос», также «Ласки» и других.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году <…> Темпы роста потребительского спроса в ключевых областях бизнеса Henkel по производству потребительских товаров замедлятся <…> Ожидается, что деловая активность в России будет прекращена к концу первого квартала 2023 года», – сообщили в interfax.ru.
Напомним, ранее стало известно, почему пакетики с черным чаем нужны во время стирки.