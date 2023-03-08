«К концу первого квартала 2023 года»: популярный производитель бытовой химии собирается покинуть российский рынок

Стало известно, какой производитель бытовой химии покидает отечественный рынок.

Оказалось, Henkel собирается уходить из России. К слову, Henkel отвечает за поставки продукции Persil, «Пемолюкс» и «Пемос», также «Ласки» и других.

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