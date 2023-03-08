Цвет настроения весна: названы яркие и стильные тренды к 8 Марта

С приходом весны каждая девушка стремиться добавить красок в свой гардероб. В преддверии главного праздника сезона, 8 Марта, стилист Ольга Ким поделилась главными секретами красоты и уверенности в себе, а также рассказала о модных трендах.
Первым модным критерием эксперт назвала яркий цвет. Сейчас в моде сочные и броские цвета.
«Сочный красный, оттенок фуксия, яркий желтый, яркий лазурный. Такие яркие цвета весной и летом, они в фаворе», - отметила Ким.
Стилист также посоветовала обратить внимание на платья и юбки-парашюты. В 2021 году они были представлены на мировом подиуме. А уже спустя год модель Ирина Шейк открыла показ Matty Bovan в такой необычной одежде. Теперь тренд набирает популярность.
Еще один писк моды в этом сезоне - это объемные цветы. Гигантская брошь на пиджаке, канотье с большим цветком из ткани - это все лишь освежит и украсит образ. Кстати, цветок даже может быть элементом платья или топа, подчеркнула Ольга Ким, пишет ФАН.
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По поводу того, стоит ли наряжаться на праздник, стилист ответила лаконично. По ее мнению, главное чувствовать себя комфортно.
«Я считаю, что каждый волен делать все, что он хочет: наряжаться так, как он хочет и проводить время, как хочет. Поэтому я как человек и даже как эксперт не готова ставить ограничения», - отметила она.
По ее словам, образ на 8 Марта должен соответствовать настроению и обстановке.