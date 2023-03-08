Цвет настроения весна: названы яркие и стильные тренды к 8 Марта

С приходом весны каждая девушка стремиться добавить красок в свой гардероб. В преддверии главного праздника сезона, 8 Марта, стилист Ольга Ким поделилась главными секретами красоты и уверенности в себе, а также рассказала о модных трендах.

Первым модным критерием эксперт назвала яркий цвет. Сейчас в моде сочные и броские цвета.

«Сочный красный, оттенок фуксия, яркий желтый, яркий лазурный. Такие яркие цвета весной и летом, они в фаворе», - отметила Ким.

Стилист также посоветовала обратить внимание на платья и юбки-парашюты. В 2021 году они были представлены на мировом подиуме. А уже спустя год модель Ирина Шейк открыла показ Matty Bovan в такой необычной одежде. Теперь тренд набирает популярность.

Еще один писк моды в этом сезоне - это объемные цветы. Гигантская брошь на пиджаке, канотье с большим цветком из ткани - это все лишь освежит и украсит образ. Кстати, цветок даже может быть элементом платья или топа, подчеркнула Ольга Ким, пишет ФАН.

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