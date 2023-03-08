Распоряжение дано: в России может появиться новый праздник

Президент России Владимир Путин поручил продумать официальное установление нового профессионального праздника в стране - Дня психолога. Российский лидер отдал необходимые поручения правительству.

К слову, в конце прошлого года Путин уже говорил об этом празднике и предлагал для него дату 22 ноября.

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