Распоряжение дано: в России может появиться новый праздник

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Ранее российский лидер уже говорил об этом празднике и предлагал дату для него.

Президент России Владимир Путин поручил продумать официальное установление нового профессионального праздника в стране - Дня психолога. Российский лидер отдал необходимые поручения правительству.

К слову, в конце прошлого года Путин уже говорил об этом празднике и предлагал для него дату 22 ноября.

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«Разработать и представить предложения об установлении профессионального праздника - Дня психолога», - цитирует ТАСС перечень поручений президента.

Срок, в который правительство должно представить готовые предложения, установлен до 30 июня этого года.

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