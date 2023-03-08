Будете самой красивой: шесть моделей обуви, которые всегда выглядят стильно и дорого

Весна - это пора красок и перемен. Многие представительницы прекрасного пола с удовольствием достают из шкафов яркие пальто и плащи, а также меняют обувь на красивые туфельки или любимые кеды. Эксперт Юлия Домогатская рассказала о шести моделях обуви, которые будут красиво и стильно смотреться на ножке этой весной.
Итак, тренд на кроссовки продолжит набирать обороты в этом году. Специалист посоветовала обратить внимание на «джорданы», которые будут идеально сочетаться как с брючным костюмом, так и с мини-юбкой. В этом сезоне можно присмотреться и к винтажным кедам.
Балетки на плоском ходу с острым или квадратным мысом станут настоящим хитом уже этой весной. Помимо комфорта они обладают женственностью, а также элегантностью. Не стоит упускать из внимания блестящую обувь. Она точно будет вдохновлять всех своей эстетикой нулевых годов, пишет Marie Claire.
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К слову, лоферы давно являются классикой, которая актуальна до сих пор. Такая обувь отлично смотрится на ноге. Универсальный вариант для тех, кто редко обновляет гардероб. Лучше обратить внимание на модели черного или темно-коричневого цвета. Каблук при этом должен быть небольшим.
Еще одним примером стильной обуви служат ботильоны. Их можно сочетать с костюмом и пиджаком, а также с юбкой-макси и акцентным топом.