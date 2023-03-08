Будете самой красивой: шесть моделей обуви, которые всегда выглядят стильно и дорого

Весна - это пора красок и перемен. Многие представительницы прекрасного пола с удовольствием достают из шкафов яркие пальто и плащи, а также меняют обувь на красивые туфельки или любимые кеды. Эксперт Юлия Домогатская рассказала о шести моделях обуви, которые будут красиво и стильно смотреться на ножке этой весной.

Итак, тренд на кроссовки продолжит набирать обороты в этом году. Специалист посоветовала обратить внимание на «джорданы», которые будут идеально сочетаться как с брючным костюмом, так и с мини-юбкой. В этом сезоне можно присмотреться и к винтажным кедам.

Балетки на плоском ходу с острым или квадратным мысом станут настоящим хитом уже этой весной. Помимо комфорта они обладают женственностью, а также элегантностью. Не стоит упускать из внимания блестящую обувь. Она точно будет вдохновлять всех своей эстетикой нулевых годов, пишет Marie Claire.

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