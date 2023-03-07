Скорее избавляйтесь: раскрыты семь привычек, которые мешают вам разбогатеть

Практически каждый человек хоть раз в своей жизни допускает ошибки с деньгами. В частности, тратит больше, чем стоило бы, перед взаймы и иногда не отдает или чрезмерно экономит. Эксперты назвали семь привычек, которые мешают разбогатеть.

Во-первых, некоторые любят тратить часто и небольшими суммами. Это может быть как чашечка кофе, так и поход в ресторан раз в неделю. Казалось бы, мы тратим совсем маленькую сумму за раз, но в итоге они превращаются в десятки тысяч в месяц!

Вторая ошибка - это откладывать сбережения при наличии долгов. Речь идет о банковских вкладах. Они вряд ли принесут существенный доход, а долги явно испортят жизнь, пишет Marie Claire.

Некоторые люди также не получают денег, которые им причитаются. Это выражается в игнорировании не только пособий, но и налоговых вычетах. Изучение темы позволит вам сэкономить кругленькую сумму за год.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».