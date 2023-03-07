Напичкан гадостью: как отличить натуральный творог от опасной подделки

Эксперты рассказали, как отличить натуральный творог от подделки, который напичкан пальмовым маслом. К сожалению, не все производители молочных продуктов следят за качеством своей продукции. Довольно часто в погоне за прибылью в творог добавляют растительные жиры, не задумываясь о последствиях.

Внешне такой искусственный творог может не вызывать подозрений. Но изнутри он будет напичкан гадостью. Однако отличить натуральный продукт от подделки довольно просто, уверяют эксперты.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для этого потребуется 1-1,5 стакана кипятка. Его нужно налить в удобную емкость, отломить небольшое количество творога и поместите в горячую воду, пишет портал «А теперь внимание!».