От живых бабочек до огурцов: названы самые необычные подарки на 8 Марта — список внушительный

Россиянки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта. Известный сервис по поиску работы провел исследование, в котором приняли участие 1600 соотечественниц.

«Традиционный подарок женщинам в Международный женский день - цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали. Для семи процентов женщин самым необычным подарком стали цветы и комнатные растения», - рассказали аналитики.

Кроме того, для 6% россиянок самыми неожиданными презентами стали домашние животные. При этом 3% удивились украшениям, сертификатам на активности или мастер-классы, одежде. По 2%, как уточнили эксперты, путешествию, игрушкам, кухонной утвари или посуде.

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