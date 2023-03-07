От живых бабочек до огурцов: названы самые необычные подарки на 8 Марта — список внушительный

Россиянки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта. Известный сервис по поиску работы провел исследование, в котором приняли участие 1600 соотечественниц.
«Традиционный подарок женщинам в Международный женский день - цветы. Но и он способен удивить, если дарителем выступает мужчина, от которого такого знака внимания не ждали. Для семи процентов женщин самым необычным подарком стали цветы и комнатные растения», - рассказали аналитики.
Кроме того, для 6% россиянок самыми неожиданными презентами стали домашние животные. При этом 3% удивились украшениям, сертификатам на активности или мастер-классы, одежде. По 2%, как уточнили эксперты, путешествию, игрушкам, кухонной утвари или посуде.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Еще по 1% опрошенных в качестве подарка дарили сладости, смартфон, поделку, сделанную своими руками, инструменты для ремонта, автомобиль, портрет или картину, билеты в театр. Некоторым респонденткам на 8 Марта зачали ребенка, признались в любви или сделали предложение.
Среди необычных подарков - банка соленых огурцов, компас, летняя резина, набор рыбака, песня, лотерейный билет, будильник, песочные часы и даже живые бабочки!