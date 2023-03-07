Мясо будет сочным после этой манипуляции: один простой прием превратит блюдо в очень нежное

Сырое мясо

Сырое мясо. Фото: Global Look Press

Что следует сделать перед тем, как отбить мясо на деревянной доске.

Не секрет, что перед тем, как начать готовить мясо, его нужно хорошенечко отбить: так оно будет мягче и нежнее.

Но если допустить одну небольшую ошибку, то желаемого результата не будет. А именно: мясо нельзя отбивать на деревянной доске. Поскольку эта поверхность пориста и впитывает в себя сок из мяса, делая продукт сухим.

Чтобы мясо не потеряло сочность, деревянную доску можно накрыть пленкой.

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Можно использовать и прием, который знают все шеф-повара. Деревянную доску нужно обдать кипятком, она напитается влагой и не будет забирать мясной сок.

По материалам belnovosti.by

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