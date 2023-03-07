Список опубликован: названы регионы-лидеры по росту спроса на посуточную аренду жилья

За последний год (с января 2022 по февраль 2023 годов) интерес у россиян к посуточной аренде квартир вырос на Сахалине - в 1,74 раза. Аналитики рассказали о регионах страны с самой заметной динамикой спроса на краткосрочный найм жилья.
На втором месте рейтинга Ненецкий АО. Там число запросов выросло на 61%. На третьей строчке - Тува с повышением спроса на 61%. В пятерку лидеров вошли Чукотка (51%) и Карачаево-Черкесия (46%). Рост был зафиксирован в Курской, Белгородской, Ростовской и Мурманской областях, пишет РБК.
«За последний год тренд на внутренний туризм заметно вырос. Помимо традиционных направлений, например Санкт-Петербурга, Сочи и Казани, россияне стали открывать для себя более уединенные локации. В частности - Республику Тыву (Туву), Ненецкий автономный округ, остров Сахалин», - прокомментировали эксперты.
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При этом спрос на посуточную аренду дач и коттеджей сильнее всего вырос в Дагестане (в 2,72 раза), Карачаево-Черкесии (2,31 раза), Кабардино-Балкарии (1,86 раза), Бурятии (1,48 раза) и Чеченской Республике (1,47 раза). Интерес к посуточному съему этого типа недвижимости также увеличился в Адыгее, Карелии, Республике Алтай.