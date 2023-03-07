Список опубликован: названы регионы-лидеры по росту спроса на посуточную аренду жилья

За последний год (с января 2022 по февраль 2023 годов) интерес у россиян к посуточной аренде квартир вырос на Сахалине - в 1,74 раза. Аналитики рассказали о регионах страны с самой заметной динамикой спроса на краткосрочный найм жилья.

На втором месте рейтинга Ненецкий АО. Там число запросов выросло на 61%. На третьей строчке - Тува с повышением спроса на 61%. В пятерку лидеров вошли Чукотка (51%) и Карачаево-Черкесия (46%). Рост был зафиксирован в Курской, Белгородской, Ростовской и Мурманской областях, пишет РБК.