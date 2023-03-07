Неожиданное открытие: каких людей деньги не делают счастливыми

Специалисты Пенсильванского университета в США рассказали, что между ростом дохода и повышением уровня счастья есть необычная связь. Не всегда богатства делают людей счастливыми и беззаботными.

Аналитики провели исследование и выяснили, что при достижении определенного уровня заработка человек перестает получать удовольствие. И последующие усилия по увеличению дохода не делают его счастливее и радостнее.

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