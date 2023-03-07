Неожиданное открытие: каких людей деньги не делают счастливыми

Специалисты Пенсильванского университета в США рассказали, что между ростом дохода и повышением уровня счастья есть необычная связь. Не всегда богатства делают людей счастливыми и беззаботными.
Аналитики провели исследование и выяснили, что при достижении определенного уровня заработка человек перестает получать удовольствие. И последующие усилия по увеличению дохода не делают его счастливее и радостнее.
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Этой суммой оказались 75 тысяч долларов в год (около 5,5 миллиона рублей в год или 450 тысяч рублей в месяц). Как выяснилось, люди, которые были счастливы при меньших доходах, продолжают получать от жизни удовольствие при росте зарплаты, пишет журнал Proceedings of National Academy of Sciences.
При этом те, кто изначально имел на руках большие деньги, но был несчастлив, ни при каком увеличении банковского счета радоваться новым уровням возможностей уже не могли.