Миллионы бактерий: раскрыты самые грязные места в квартире — список неожиданный

В квартире множество мест, где может скапливаться пыль и грязь. Это и шкафы, и ковры, и люстры. Однако есть такие места, где обитают целые колонии бактерий! Об их регулярном мытье даже опытные хозяйки могут не знать.

Итак, одними из самых грязных всегда являются полки в холодильнике. К ним ежедневно и по нескольку раз прикасается каждый жилец дома. Внутри и снаружи остаются следы в виде бактерий. Их может быть огромное количество. При этом холодильник визуально может выглядеть чистым.

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