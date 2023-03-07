Миллионы бактерий: раскрыты самые грязные места в квартире — список неожиданный

В квартире множество мест, где может скапливаться пыль и грязь. Это и шкафы, и ковры, и люстры. Однако есть такие места, где обитают целые колонии бактерий! Об их регулярном мытье даже опытные хозяйки могут не знать.
Итак, одними из самых грязных всегда являются полки в холодильнике. К ним ежедневно и по нескольку раз прикасается каждый жилец дома. Внутри и снаружи остаются следы в виде бактерий. Их может быть огромное количество. При этом холодильник визуально может выглядеть чистым.
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Грязным в доме может быть и смеситель. В нем загрязняется аэратор. Это та часть, откуда вытекает вода. Скапливаться там могут не только бактерии, но и ржавчина, которая может доставить немало хлопот жильцам, пишет WomanHit.
В конце концов, самыми грязными объектами в доме признаны пульты от телевизора или кондиционера. Как и в случае с холодильником, ими пользуются практически все. На них часто скапливается огромное количество бактерий.