Ситуация пугающая: экономисты предупредили о скачке цен на продукты – это неизбежно

Продукты на полках в супермаркете

Продукты на полках в супермаркете. Фото: Global Look Press

Эксперты объяснили парадокс - мировые цены на еду падают, но в магазинах растут.

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие падают одиннадцатый месяц подряд. Дешевеют масло, молочная продукция, зерновые и мясо. Но при этом продукты в магазинах и не думают дешеветь. Напротив, цены на еду растут рекордными темпами.

Происходит это за счет затрат на доставку товара от производителя к покупателю, что свидетельствует, в свою очередь, о тяжелом состоянии экономики. И именно на этот факт обращают внимание экономисты. В такой разнице цен они увидят настоящую угрозу. Поскольку она провоцирует рост глобальной инфляции и оказывает влияние на мировую экономику.

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Розничные продавцы достаточно долго сдерживали рост цен. Потом перестали. И скоро вы увидим новый виток.

«Сейчас они пытаются компенсировать издержки за счет сохранения цен на достигнутом уровне или их роста, не оглядываясь на биржевые индикаторы», - отметил профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

По материалам 1prime.ru.

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