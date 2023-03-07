Ситуация пугающая: экономисты предупредили о скачке цен на продукты – это неизбежно

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие падают одиннадцатый месяц подряд. Дешевеют масло, молочная продукция, зерновые и мясо. Но при этом продукты в магазинах и не думают дешеветь. Напротив, цены на еду растут рекордными темпами.

Происходит это за счет затрат на доставку товара от производителя к покупателю, что свидетельствует, в свою очередь, о тяжелом состоянии экономики. И именно на этот факт обращают внимание экономисты. В такой разнице цен они увидят настоящую угрозу. Поскольку она провоцирует рост глобальной инфляции и оказывает влияние на мировую экономику.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».