Доллар обрадовал купивших валюту: россияне побежали в кассы перед важным событием в США

Курс доллара опять повысился относительно других валют. К рублю «американец» днем 7 марта подскочил незначительно — всего на 2 копейки и стал торговаться за 75,47 рубля. Стоит отметить, что евро вырос больше на торгах — сразу на 9 копеек, до 80,56 рубля.

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При этом курс евро к доллару снизился до 1,0654 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара.

Аналитики говорят, что колебания валют произошли в ожидании важного для Америки события — выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое произойдет уже 7 марта.

Трейдеры ждут, что во время выступления Пауэлл даст разъяснения относительно монетной политики США. В то же время нетерпеливые россияне решили купить американский доллар в качестве сбережений уже сейчас.

Источник: 1prime.ru