Ложки и контейнеры тоже: что с легкостью можно стирать в машинке, а вы об этом не знали

В стиральной машинке можно смело стирать кроме одежды сумки, кроссовки и спортивную форму. И это многие хозяйки уже стали делать. Однако есть вещи, о которых вы наверняка даже не догадывались.

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Например, стиралка легко справляется также с детскими игрушками и ковриками для йоги.

А еще не стоит тратить время на отмывание пластиковых контейнеров для ланчей, да и другой кухонной утвари из того же материала тоже. Смело бросайте в барабан пластмассовые ложки, лопатки, крышки и прочее. Силиконовые прихватки и полиэтиленовые пакеты, а также мешочки тоже.

Не забудьте только поставить на деликатную стирку и вместо порошка налейте в барабан жидкость для посуды, все-таки речь идет о соприкосновении с пищей.

Источник: ivd.ru