Желтые тюльпаны — не к расставанию! Как по подаренным цветам определить отношение к себе

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Любопытно, что желтые тюльпаны, о которых так упоительно пела некогда Наташа Королева, вовсе не являются «вестниками разлуки». Напротив, если их вам подарят, значит, пожелают солнечного настроения.

Итак, желтые цветы — это символ жизнерадостности, позитива и доброго отношения.

Красные цветы показывают особенное страстное отношение, могут говорить о любви и сильных эмоциях.

Белые цветы — это символ чистоты, нежности, светлых мыслей.

Голубые и розовые цветы говорят о романтическом настроении и безусловной симпатии.

Фиолетовые цветы символизируют уважение к вам и признание вашего высокого статуса.

Источник: kubnews.ru