Почему ваша рассада плохо всходит, а ростки слабые: надо учесть три важных правила

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Во-первых, рассада любит прохладу. Идеально ее содержать в 12–18 градусах выше нуля, но только после того, как она подросла.

Во-вторых, рассаде требуется длинный световой день — около 12 часов. При появлении первых петелек рекомендуется использовать фитолампу, чтобы обеспечить круглосуточное освещение на первые 2 недели.

В-третьих, ростки не должны расти слишком густо, иначе они создадут друг над другом тень и изведут друг друга.

Источник: belnovosti.by