Как простым аспирином и уксусом вмиг убрать засор в раковине или ванне: без вреда для эмали

При помощи обычного аспирина и уксуса можно сделать самостоятельно очень эффективное средство против засоров в раковинах, ваннах и душевых кабинах.

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Это значительно сэкономит ваши нервы, время и средства. При этом данный состав не портит эмаль, чего не скажешь о многих дорогих магазинных препаратах.

Итак, бросьте в слив несколько таблеток аспирина и залейте все белым столовым уксусом. Спустя несколько минут прочистите трубу вантузом. Готово!

Источник: techinsider.ru.