Названы самые эффективные омолаживающие кремы для женщин после 50: только российские

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг самых эффективных российских кремов с омолаживающим эффектом для дам после 50 лет.

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В топ-3 средств против старения вошли только те, которые получили реальные положительные отзывы потребителей, а также косметологов.

Самым эффективным был признан крем Lundenilona за 3550 рублей. На втором месте оказался гораздо более дешевый крем бренда LIBREDERM «Стволовые клетки винограда» за 580 рублей. Третье место досталось крему-миорелаксанту марки Mirra «Омоложение» за 860 рублей.

Источник: markakachestva.ru.