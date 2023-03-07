Какой должна быть температура для пышной и сочной рассады: иначе – черная ножка

Крепкая и сильная рассада получается, если выбрать правильную температуру для ее взращивания. Самая благоприятная – в пределах 12-18 градусов.

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Если в помещении будет более высокая температура, то рассада станет вытягиваться и стебель перерастет.

Однако стоит учесть, что прохладное помещение подойдет только для подросших ростков, иначе появится черная ножка. К понижению температуры в помещении (смене его) стоит перейти через пару недель после пикировки, когда рассада окрепнет на новом месте.

Источник: belnovosti.by