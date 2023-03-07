Доллар удивил на последних торгах: такого поведения валюты россияне не помнят – настораживает

Американский доллар 7 марта показал редкое поведение, которое многие россияне не припомнят в принципе. По отношению к различным иностранным валютам он ведет себя по-разному. Показывая и повышение курса, и понижение одновременно.

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Утром на валютных торгах Мосбиржи евро к доллару вырос до 1,0688 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0678 доллара, курс доллара к иене поднялся до 136,02 иены со 135,91 иены. А индекс доллара снизился на 0,14%, до 104,21 пункта.