Что нужно посадить рядом с луком, чтобы он рос пышным и сочным: жаль, раньше не знали!

Очень простой способ получить отличный урожай лука знают опытные садоводы и с успехом им пользуются.

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Все, что требуется, это посадить рядом с культурой морковь! Это соседство благоприятно сказывается на всхожести лука, его росте и наборе соков и высоты. Морковка помогает луку бороться с вредителями и недугами. Вы удивитесь, как столь простой метод помогает в работе на земле!