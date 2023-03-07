Что нужно посадить рядом с луком, чтобы он рос пышным и сочным: жаль, раньше не знали!

Очень простой способ получить отличный урожай лука знают опытные садоводы и с успехом им пользуются.
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Все, что требуется, это посадить рядом с культурой морковь! Это соседство благоприятно сказывается на всхожести лука, его росте и наборе соков и высоты. Морковка помогает луку бороться с вредителями и недугами. Вы удивитесь, как столь простой метод помогает в работе на земле!
Также рекомендуется за день до высадки севка в землю, подержать его немного в горячей воде (терпимой, не кипятке). Через 10 минут достаньте. А на следующий день посадите. Это взбодрит лук и простимулирует его к росту.
Источник: belnovosti.by