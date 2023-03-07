«На ближайшие три года»: будьте внимательны 7 марта, грядет неизбежное – Володина

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно дает прогнозы людям. В начавшуюся неделю с 6 по 12 марта есть несколько особенно значимых дней, в которые следует проявлять особе внимание к происходящему. В частности, 7 марта возникает тенденция, действие которой будет длиться очень долго.

«Переход Сатурна в Рыбы - новость не одного дня, но зарождение тренда в социуме на ближайшие три года. Из хорошего — суровая рука закона доберется наконец до многих мошенников, именующих себя эзотериками или психологами, не являясь таковыми.

Профессионалам опасаться нечего, наоборот — для них наступает время, когда через кропотливый труд и дисциплину можно достичь небывалых высот», - поведала астролог.