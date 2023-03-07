Стираем при помощи таблетки: неожиданное средство без лишних трат - забудьте про пятна!

Каждая хозяйка знает, как трудно найти свое средство для стирки, которое бы подходило по всем параметрам, включая цену, а также отстирывало легко и без кипячений и прочих танцев с бубном. Но самые трудновыводимые пятна обычно поселяются на кухонных полотенцах, и здесь порой проще выкинуть текстиль, чем пытаться бороться.

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Однако, есть средство, которое приятно удивит – его не нужно покупать отдельно и тратить на это время и дополнительные деньги. Обратите внимание на таблетки для посудомойки! Возьмите одну, растворите ее в полулитре теплой воде, погрузите туда свои кухонные полотенца и оставьте на время. Затем просто постирайте так, как обычно стираете вещи.

По материалам сайта Pensnews