Как при помощи носка и горсти соды сделать эффективный дезодорант для шкафа: запаха не будет

Пищевая сода не только хорошо очищает поверхности и делает тесто пышным, но и может послужить в качестве дезодоранта, освежителя воздуха без запаха.

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Если поставить плошку с содой в любое место, где вас смущает запах, то она впитает в себя их. Так она может спасти от вони ваш холодильник, духовку, микроволновку.

А если разложить соду в носки и разложить по шкафам, то вы навсегда решите проблему запаха затхлого залежавшегося белья.