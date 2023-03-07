Покупайте доллары! Из-за нынешних событий эксперт дал неожиданный совет

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что из-за ослабления рубля, россияне должны всерьез задуматься о том, как им лучше хранить свои сбережения.

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Он полагает, что гражданам стоит рассмотреть иные валюты и сделать частичные переводы, однако евро и американский доллар – не самый лучший вариант. Эти деньги относятся к валюте недружественных государств, из-за чего их применение для соотечественников может стать проблематичным.