Покупайте доллары! Из-за нынешних событий эксперт дал неожиданный совет

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что из-за ослабления рубля, россияне должны всерьез задуматься о том, как им лучше хранить свои сбережения.
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Он полагает, что гражданам стоит рассмотреть иные валюты и сделать частичные переводы, однако евро и американский доллар – не самый лучший вариант. Эти деньги относятся к валюте недружественных государств, из-за чего их применение для соотечественников может стать проблематичным.
Зварич рекомендовал обменять частично свои рубли на доллары, но не американские, а гонконгские. Также надежной валютой он считает китайские юани и дирхамы ОАЭ.
Источник: 1prime.ru.