Как сделать волшебный состав с хозяйственным мылом, который сотрет с белья любые пятна: просто замочить!

Простой и дешевенький состав для удаления пятен с белого текстиля вам полюбится сразу. Вам не нужно будет кипятить или застирывать белье, затрачивая много сил. Просто погружаете в этот раствор вещи и через несколько часов удивляетесь результату.
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Наш раствор удаляет без следа даже самые застарелые и, казалось бы, абсолютно безнадежные пятна самого различного происхождения.
Высыпаете в таз ¼ натертого на терке хозяйственного мыла, 1 столовую ложку отбеливателя, 1 столовую ложку стирального порошка, 1 столовую ложку соды, вливаете 2 столовые ложки растительного масла.
Растворяете в теплой воде, кладете белье, накрываете пленкой и через 8 часов (ночь) поражаетесь эффекту! Пятна будто кошка слизала!
Источник: Telegram-канал «Домашние советы».