У мошенников будет меньше шансов списать деньги с карты: в Госдуме одобрили важный законопроект

Стало известно, что в Госдуме выступили за законопроект, который защищает граждан от мошенников.

Законопроект гарантирует возврат клиентам-физлицам средства на банковскую карту или увеличивать остаток денежных средств на ней. Для этого Центробанк должен направить данные о том, что средства были списаны без согласия самого клиента.

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