У мошенников будет меньше шансов списать деньги с карты: в Госдуме одобрили важный законопроект

Стало известно, что в Госдуме выступили за законопроект, который защищает граждан от мошенников.
Законопроект гарантирует возврат клиентам-физлицам средства на банковскую карту или увеличивать остаток денежных средств на ней. Для этого Центробанк должен направить данные о том, что средства были списаны без согласия самого клиента.
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«В целях улучшения существующих механизмов «антифрода» законодатели предлагают обязать не только банк плательщика (как это установлено сейчас), но и банк получателя проводить «антифрод», то есть проверять операции на признак мошеннических действий», – рассказали в osnmedia.ru.
Напомним, ранее юрист рассказала, что скрывают банки, выдающие кредиты.